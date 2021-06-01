ГИБДД РТ предлагает создать электронную карту маршрутов для электросамокатов

В Госавтоинспекции Татарстана предложили создать электронную карту маршрутов поездок на электросамокатах. С такой инициативой выступил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов во время круглого стола в мэрии Казани с представителями минздрава РТ, прокуратуры, а также сервисов проката электросамокатов. Об этом сообщается на портале мэрии Казани.

На карте также будут обозначены пешеходные переходы и участки дорог, где управляющему электросамокатом нужно будет спешиться.

«Пешеход идет со скоростью 5 км/ч, самокат в некоторых зонах движется со скоростью в 5 раз больше. И водитель на дороге просто не успевает среагировать. Формально пользователь самоката будет прав – ведь он пешеход, а что делать водителю? Медленными темпами мы решаем эту проблему», – добавил Габдурахманов.

Во время круглого стола в очередной раз подняли вопрос о хаотичной расстановке самокатов. Сейчас управление архитектуры и градостроительства Казани согласовало 500 из запрошенных шеринговыми компаниями парковочных мест.

«В диалоге с компаниями мы добились того, чтобы погрешность парковки сократилась с 40 до 15 метров. Только так пользователь сможет завершить поездку», – добавил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров