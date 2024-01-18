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Руc Тат
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Происшествия 18 января 2024 12:59

ГИБДД РТ: «Помогаем не только участникам ДТП, но и всем, кому нужна помощь в непогоду»

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Сотрудники ГИБДД РТ окажут помощь любому участнику движения, а не только попавшему в ДТП. Об этом на пресс-конференции, посвященной безопасности дорожного движения во время неблагоприятных метеорологических и дорожных условий в «Татар-информе», рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

«Любой участник дорожного движения, попавший в затруднительную ситуацию и, которому нужна помощь, всегда может обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции РТ. По номерам: 5-333-888 и 112. Если ваша ситуация связана с транспортными проблемами, можно обратиться по номеру министерства Транспорта и Дорожного хозяйства РТ: 91-91-91», – сказал он.

#ДТП
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