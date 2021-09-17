ГИБДД РТ: Отказ остановиться по требованию полицейского преследуется по закону

В Госавтоинспекции Татарстана напоминают водителям, что отказ остановиться по требованию полицейского не позволит избежать административной ответственности.

Как отметили в ГИБДД, нередки случаи, когда водители специально игнорируют требования автоинспекторов об остановке и пытаются скрыться, грубо нарушая ПДД.

К примеру, 4 сентября нетрезвый водитель внедорожника Mercedes отказался выйти из автомобиля и попытался уехать, задев при этом полицейского и протащив его несколько метров по дороге. Нарушителя задержали. По решению суда мужчину отправили в СИЗО.

«Госавтоинспекция Татарстана напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными», – заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Алексей Пономарев.



