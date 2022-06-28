ГИБДД РТ обучила правилам дорожного движения 1500 детей

В этом году количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в Татарстане в сравнении с прошлым годом снизилось. Однако показатели далеко не нулевые. Из-за этого в детских садах и учебных заведениях регулярно проходят мероприятия и встречи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Одним из таких событий стал проект «Дорожное приключение робота Пифагора», реализуемый в Детском городе «КидСпейс».

Совместно с Управлением ГИБДД МВД по Республике Татарстан, ГБУ «Безопасность дорожного движения», Управлением образования по городу Казани и Министерством образования и науки РТ здесь были организованы интерактивные занятия для детей Казани младшего школьного возраста.

«Здорово, что такая программа проходит в виде квеста — форме, которая очень хорошо воспринимается детьми. Дети сами с удовольствием сюда приходят и тянутся за знаниями, необходимыми для жизни. В программе в этом году приняли участие 26 школ. За этих детей мы спокойны, так как уверены, что они обладают всеми полезными навыками, которые помогут им в любой ситуации на дороге», — поделилась мнением начальник отдела Управления образования по Казани Лилия Арсланова.

Занятия уникальны тем, что дети активно вовлекались в процесс, примеряя на себя разные роли на специально оборудованных площадках: «Я — пешеход», «Я — водитель», «Я — пассажир» и «Я — инспектор ГИБДД». Сотрудники КидСпейс проходили обучение и сдавали зачеты перед тем, как приступить к работе с детьми.

«Вся территория КидСпейс организована так, что дети сами пробуют себя в различных амплуа. Здорово, что теперь у них есть возможность отследить процессы, происходящие на дороге, с разных точек зрения. Я убежден, что такой подход как нельзя лучше укрепит их знание Правил дорожного движения», — уверен заместитель начальника управления пропаганды БДД ГБУ «БДД» Игорь Галич.

Программа была проведена в КидСпейс во второй раз. В прошлом году здесь удалось обучить правилам поведения на проезжей части 1000 детей. В этот раз было охвачено 1500 детей.

«В Татарстане уделяется большое внимание этому вопросу. Практически в каждом детском саду имеются либо автоклассы, либо площадки по ПДД — со светофорами, перекрестками, дорожными знаками и прочим. В школе это обучение также продолжается. Но, несмотря на это, подобные проекты на альтернативных площадках имеют большую значимость, так как лишний раз напомнить детям о правилах поведения на дороге никогда не будет лишним», — заметила начальник отдела профилактики Казанского территориального управления ГБУ «БДД» Любовь Ананьичева.

На этом курсе юные татарстанцы на практике узнали, как должны вести себя не только пешеходы, но и водители и даже сотрудники ГИБДД. Проведение мероприятий в преддверии летних каникул неслучайно, ведь именно в этот период дети больше всего проводят времени на улице. Сохранить жизнь и здоровье каждого ребенка, снизить риски дорожно-транспортных происшествий, не только донести до ребят Правила дорожного движения, но и провести практические занятия, чтобы закрепить в них знания о том, как не подвергать себя риску на проезжей части, — основные задачи программы.

«Детский город КидСпейс — это место, где дети учатся важным жизненным навыкам через игру. Ведь только тогда, когда мы говорим с детьми на их языке, любая информация воспринимается легче и запоминается лучше. И хотя наш „город“ — частный бизнес, мы рады, что вместе с государственными учреждениями мы создаем такую потрясающую синергию и, объединившись, делаем важное и большое дело», — резюмировала создатель и директор детского города КидСпейс Елена Тихонова.

Директор КидСпейс выразила надежду, что в будущем детский город обрастет новыми программами, а в процесс познания ПДД будет завлечено еще больше детей республики.