ГИБДД РТ об устранении опасных участков дорог в районах: Никаких предложений не поступило

Для решения проблемы столкновений авто на встречной полосе нужно продолжить работу по установке дополнительных знаков и организации дорожного движения на опасных участках дорог. Однако ни одного предложения из районов республики по этой работе не поступило. Об этом рассказал замглавы ГИБДД РФ Ленар Габдурахманов на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Вместе с тем подобные опасные участки все еще остаются на дорогах. По данным ГИБДД, на сегодняшний день таких участков 22.

К примеру, в январе на федеральной трассе М7 в Пестречинском районе водитель Mitsubishi выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Toyota. В результате один человек получил травмы.

«Здесь очевидна необходимость нанесения сплошной линии разметки с установкой соответствующих знаков, однако ни от куратора дороги, ни со стороны муниципальной комиссии района предложения по оптимизации участка не поступали, вопросы на заседании комиссии не рассмотрены», – сообщил Габдурахманов.

При этом в некоторых районах кураторы дорог вовсе не принимали участие на заседаниях.