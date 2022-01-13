ГИБДД РТ об уголовной ответственности для лихачей: «Мера вынужденная и необходимая»

Свою позицию на введение уголовной ответственности для водителей-лихачей ИА «Татар-информ» объяснила Госавтоинспекция Татарстана. Мы рассказывали, что нововведения подверглись критике экспертов. Начальник отдела УГИБДД МВД по РТ Андрей Куртмин объяснил, чем была вызвана необходимость принятия нового закона и как он будет исполняться в жизни.

Андрей Куртмин: «Введение уголовной ответственности за систематические грубые правонарушения позволит воспитать принцип законопослушного поведения у водителей» Фото: скриншот

За 2021 год в республике во вине водителей, нарушивших правила обгона или скоростной режим, произошло 853 ДТП, и это на 182 происшествия больше, чем годом ранее. Смертность в авариях по вине водителей-лихачей также выросла. Только за прошлый год в подобных авариях в Татарстане погибли 182 человека, еще более тысячи человек получили травмы разной степени тяжести.

«В связи с этим на законодательном уровне возникла необходимость ужесточения наказания за совершение неоднократных грубых правонарушений. 10 января 2022 года вступил в силу федеральный закон, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», – объяснил начальник отдела исполнения административного законодательства УГИБДД МВД по Республике Татарстан Андрей Куртмин.

Каждый десятый водитель-нарушитель нарушает ПДД повторно

Ранее ИА «Татар-информ» писало, что вступление закона в силу вызвало самые бурные обсуждения в обществе, и далеко не многие оказались согласны с нововведениями. Некоторые эксперты посчитали, что введение уголовной ответственности за нарушение правил обгона или скоростного режима – слишком суровое наказание. По их мнению, подобные изменения в законодательстве могут привести к росту числа судимых в республике, что в свою очередь весьма негативно отразится на будущем граждан.

Однако Андрей Куртмин уверен, что ужесточение ответственности за систематические нарушения правил – мера вынужденная и необходимая, поскольку водители зачастую не понимают возможных последствий своих действий и вновь садятся за руль даже после лишения водительских прав.

Более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают правила дорожного движения Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Статистика по Российской Федерации свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают правила дорожного движения. Грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10% водителей», – отметил спикер.

По его словам, в прошлом году в республике за превышение скорости на более, чем 60 км/ч, было возбуждено более 24 тысяч административных дел, за нарушение правил обгона – более 12 тысяч. За повторное превышение скорости на более, чем 60 км/ч возбудили порядка 9 тысяч дел, за повторное нарушение правил обгона – 309 .

«В прошлом году общее количество водителей, повторно нарушивших скоростной режим и правил обгона, в республике увеличилось. Введение уголовной ответственности за систематические грубые правонарушения позволит воспитать принцип законопослушного поведения у водителей», – считает спикер.

«Перекрывать всю протяженность дорог республики стало сложнее»

Отметим, что обязательным условием применения новой статьи является выявление правонарушения непосредственно сотрудниками полиции. Если выезд на встречку или превышение попадут на камеру в автоматическом режиме – водителя просто оштрафуют по Административному кодексу РФ.

Эта немаловажная деталь также вызвала неоднозначные комментарии со стороны критиков. Некоторые из них уверены – инспекторов на дорогах недостаточно, а значит, новый закон так и останется существовать только на бумаге, а повлиять на реальную ситуацию не сможет.

Несмотря на широкое использование системы фотофиксации нарушений ПДД, ключевую роль по контролю за дорожным движением играют непосредственно инспекторы дорожно-патрульной службы Фото: © ИА «Татар-информ»

«Несмотря на широкое использование системы фотофиксации нарушений ПДД, ключевую роль по контролю за дорожным движением играют непосредственно инспекторы дорожно-патрульной службы, поскольку ряд правонарушений возможно пресечь только в ходе несения службы. С учетом сокращения штатной численности инспекторского состава в последние годы, конечно, стало сложнее перекрывать всю протяженность дорог республики», – отметил спикер.

Андрей Куртмин добавил, что благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова в 2018 году для оказания помощи в обеспечении безопасности на дорогах были введены должности муниципальных служащих по линии Госавтоинспекции, добавилось 165 сотрудников.

«Оказанная помощь, несомненно, позволила сохранить контроль на дорогах, но мы понимаем, что сотрудника Госавтоинспекции данные служащие полностью заменить не могут», – подчеркнул спикер.

«Трудности при расследовании уголовных дел по новой статье возникнуть не должны»

Напомним, что Уголовный кодекс России был дополнен статьей «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

Статья предусматривает уголовную ответственность за неоднократный выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути или превышение скорости более чем на 60 км/ч. Подобные выходки могут стоить злостным нарушителям двух лет за решеткой. Кроме тюремного срока предусмотрен штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от одного до двух лет. При следующем подобном нарушении срок наказания увеличится до трех лет, а штраф вырастет до полумиллиона рублей.

Уголовная ответственность наступает независимо от того, какое правонарушение совершено в последующем Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Новый состав преступления может быть применен к лицу, которое уже было лишено права управления транспортными средствами за совершение правонарушений, предусмотренных статьями «Повторное превышение скорости движения» или «Повторный выезд на полосу встречного движения» Административного кодекса», – отметил спикер.

При этом уголовная ответственность наступает независимо от того, какое правонарушение совершено в последующем – превышение скорости движения более чем на 60 км/ч либо выезд на встречную полосу движения.

«Напомню, что с 2015 года уже имеется практика привлечения к уголовной ответственности за повторное совершение аналогичных правонарушений Правил дорожного движения, а именно за повторное управление в состоянии опьянения. Поэтому каких-либо трудностей, которые могут возникнуть при расследовании уголовных дел по статье 264.2 УК РФ, я не вижу», – заключил Андрей Куртмин.