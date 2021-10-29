ГИБДД: За 9 месяцев на дорогах Татарстана детей погибло больше, чем за весь 2020 год

Сколько ДТП произошло в Татарстане с начала года и каковы их причины? Кто виноват в том, что на дорогах республики гибнут дети, и как сделать так, чтобы дороги для юных жителей республики стали безопаснее? На эти и другие вопросы на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ответил Главный государственный автоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

Ленар Габдурахманов: «ДТП происходят каждый день, от 8 до 10 происшествий. До тех пор, пока они будут происходить, мы будем считать нашу работу недостаточной»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Количество аварий на дорогах Татарстана за 2021 год уменьшилось на 13%. Если за первые девять месяцев 2020 года в республике произошло 2,9 тыс. ДТП, то в текущем году эта цифра несколько ниже – за такой же период было зарегистрировано 2,5 тыс. дорожных происшествий.

Уменьшилось также количество пострадавших в дорожных авариях – с 3,6 тыс. человек до 3,2 тыс. Снизились и показатели смертности в ДТП. За первые девять месяцев 2021 года в дорожных происшествиях погибли 217 человек, годом ранее эта цифра равнялась 232.

«Значение социального риска, я напомню – это число погибших на сто тысяч населения, в республике составило 5,57 погибших, что является лучшим результатом в Приволжском федеральном округе», – отметил Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Ленар Габдурахманов.

По его словам, в республике стало заметно меньше аварий по вине водителей с признаками опьянения, а также автомобилистов со стажем управления до двух лет.

«Несмотря на снижение количества ДТП и погибших и то, что мы в любом случае выполняем прогноз, оснований для почивания на лаврах у нас нет абсолютно. Повторюсь, к сожалению, ДТП происходят каждый день, от восьми до десяти происшествий. До тех пор пока они будут происходить, мы будем считать нашу работу недостаточной», – добавил Ленар Габдурахманов.

За последние пять лет в республике значительно уменьшилось количество наездов на пешеходов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Наезды на пешеходов – причина четверти всех ДТП со смертельным исходом

За последние пять лет в республике значительно уменьшилось количество наездов на пешеходов, число погибших в результате подобных ДТП снизилось с 76 до 55 человек. Тем не менее четверть всех погибших в авариях в этом году – это именно сбитые пешеходы.

При этом более половины наездов, что особенно подчеркнул Главный госавтоинспектор Татарстана, происходит вне пешеходных переходов – люди перебегают дорогу перед идущим транспортом и гибнут под колесами.

По словам Габдурахманова, в республике принимается комплекс мер, чтобы предотвратить такие ДТП: на потенциально опасных участках дороги устанавливаются пешеходные ограждения, строятся подземные и надземные переходы.

К примеру, участок трассы М7 в Набережных Челнах в прошлом году был признан местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. За год там произошло три ДТП с автомобилями и один наезд на пешехода.

На данном участке дороги построили надземный пешеходный переход, открыть который должны уже на следующей неделе.

Более половины наездов происходит вне пешеходных переходов – люди перебегают дорогу перед идущим транспортом Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Пешеходные переходы не панацея

Однако наличие пешеходных переходов на дороге не панацея. Аварий и на оборудованных участках проезжей части происходит немало. Только за этот год на пешеходных переходах сбили 329 человек, 13 из которых погибли. Основными причинами ДТП стали превышение скорости водителями, а также невнимательность пешеходов.

С начала года инспекторы привлекли к административной ответственности свыше 26 тыс. водителей за то, что те не уступили дорогу пешеходам. В отношении пешеходов было составлено более 59 тыс. административных материалов, 4 тыс. из них – за переход дороги на красный свет светофора.

Кроме того, в республике проводится значительная работа для обеспечения безопасности дорожного движения на участках с нерегулируемыми пешеходными переходами. За этот год 25 таких переходов были оборудованы дополнительным освещением, дорожными знаками с подсветкой, а также «лежачими полицейскими».

Например, переход на улице Даурская в Казани, на котором в 2020 году произошло три наезда на пешеходов, был обустроен искусственными неровностями. После этого аварий на данном участке дороги не происходило.

Кроме того, Габдурахманов подчеркнул, что по статистике два из трех пешеходов погибли на дороге в темное время суток. По его словам, практически все они были без световозвращающих элементов на одежде. По его словам, отсутствие на пешеходе таких элементов делает его «невидимым».

«Также отмечу, что большое значение в обеспечении безопасности дорожного движения в темное время суток имеет освещение дорог. Если в этом году меры устройства электрического освещения реализованы на 94 километрах, то на сегодняшний день работы завершаются еще на 111», – добавил спикер.

Остается напряженной ситуация с аварийностью с участием детей Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

За девять месяцев в ДТП погибло больше детей, чем за весь прошлый год

Остается напряженной ситуация с аварийностью с участием детей. Только за девять месяцев 2021 года в Татарстане в ДТП погибли 11 детей, что на пять больше, чем за тот же период прошлого года

«За весь прошлый год мы потеряли 9 детей, а за этот уже 11. В позапрошлом году на дорогах республики погибли 18 детей», – отметил Габдурахманов.

Всего в Татарстане за текущий год произошло 344 аварии с детьми, что на 10 случаев меньше, чем в 2020 году. Количество раненных в авариях детей так же снизилось – с 379 до 370.

По словам Главного госавтоинспектора республики, каждое второе происшествие от общего количества ДТП с детьми произошло с детьми-пассажирами. Все погибшие в авариях дети были пассажирами. Более половины из этих аварий произошли по вине водителей, которые перевозили детей, с грубыми нарушениями ПДД: выехали на встречку, проехали на красный свет, превысили скорость, сели за руль пьяными – за год зарегистрировано шесть таких случаев.

«Был вопиющий случай, когда нетрезвый водитель, будучи лишенным права управления, перевозил ребенка без детского автокресла. Такое ДТП зарегистрировано в Альметьевском районе 29 июня текущего года. В салоне автомобиля «Лада» находился двухлетний пассажир, который от полученных травм погиб», – рассказал Габдурахманов.

За девять месяцев с начала года было выявлено почти 12 тыс. нарушений правил перевозки детей. Спикер поделился, что только за вчерашний день было привлечено к ответственности 27 таких водителей.

Водителям необходимо учитывать, что дети в силу возраста не в полной мере оценивают дорожную ситуацию и могут внезапно выйти из-за автомобиля или другого препятствия Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Чем чревата детская невнимательность

Одной из основных причин аварий с участием детей-пешеходов, объяснил Габдурахманов, остается их невнимательность на дороге. По этой причине произошла треть ДТП в этом году.

«Основным нарушением ПДД детьми-пешеходами является неожиданный выход из-за предметов, ограничивающих видимость. В большинстве случаев место происшествия – это дворовая территория. По этой причине произошла почти половина происшествий – 26 ДТП», – рассказал Габдурахманов.

Другая категория детей, по неосторожности которых происходят аварии, – дети-велосипедисты. Основная причина происшествий – переезд проезжей части по пешеходному переходу, не спешившись. 19 из 33 ДТП с детьми-велосипедистами произошли по этой причине.

Габдурахманов подчеркнул, что водителям необходимо учитывать, что дети в силу возраста не в полной мере оценивают дорожную ситуацию и могут внезапно выйти из-за автомобиля или другого препятствия.

Спикер поделился, что ГИБДД РТ подготовило ряд инициатив, которые должны способствовать снижению числа дорожных происшествий с участием детей. Во-первых, неплохо было бы увеличить возраст, до которого ребенка необходимо перевозить в детском кресле, – с 7 до 9 лет, конечно, с учетом роста и веса ребенка, а также ввести ограничение по скорости для водителей, которые везут детей.

При этом, подчеркнул спикер, нарушение правил дорожного движения водителем, везущим детей, должно считаться отягчающим обстоятельством при выборе наказания для водителя.

Зима всегда, к сожалению, наступает неожиданно Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Пора менять шины на зимние

Подведя итоги работы Госавтоинспекции республики за девять месяцев 2021 года, Габдурахманов напомнил татарстанским автолюбителям, что необходимо заблаговременно позаботиться о смене летних шин на зимние.

«Несмотря на то что все прекрасно понимают, что впереди нас ожидает холодное время года, как показывает практика, зима всегда, к сожалению, наступает неожиданно. При этом некоторые наши автолюбители до последнего продолжают эксплуатировать автомобили на летних шинах», – отметил спикер.

В результате резкого похолодания в ноябре прошлого года в Татарстане за эти три дня произошло более 580 аварий, в которых погибли девять человек и еще 40 получили травмы. Главный госавтоинспектор республики подчеркнул, что техническим регламентом установлен запрет на эксплуатацию автомобилей без шипованной резины в зимний период.

«Снижение температуры ниже нуля приводит к снижению сцепления летних шин с дорожным покрытием. Чтобы не попадать в ДТП, не рисковать жизнью и здоровьем, настоятельно рекомендуем выбирать безопасную скорость и заблаговременно позаботиться о переходе на зимние шины», – добавил спикер.

Как ГИБДД будет работать с 30 октября по 7 ноября

В заключение Габдурахманов сообщил жителям республики, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября подразделения ГИБДД будут работать по установленному графику – дни и часы приема граждан остаются без изменений.

«Единственное, государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг», – сообщил спикер.

Подать заявление о разрешении на внесение изменений в конструкцию автомобиля в электронном виде можно через электронную почту. Для этого нужно направить письмо на специально созданный адрес, оно будет рассмотрено с установленной периодичностью.

Запись на получение свидетельств о соответствии машины с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску автомобиля к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефонам.

Адреса электронной почты и телефоны размещены на официальном сайте Госавтоинспекции на странице территориального подразделения, оказывающего данную услугу.