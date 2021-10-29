ГИБДД РТ настоятельно рекомендует водителям перейти на зимнюю резину

Татарстанских автолюбителей призвали заблаговременно позаботиться о смене летних шин на зимние. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил главный госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

«Несмотря на то, что все прекрасно понимают, что впереди нас ожидает холодное время года, как показывает практика, зима всегда, к сожалению, наступает неожиданно. При этом некоторые наши автолюбители до последнего продолжают эксплуатировать автомобили на летних шинах», – отметил спикер.

В результате резкого похолодания в ноябре прошлого года в Татарстане за эти три дня произошло более 580 аварий, в которых погибли девять человек и еще 40 получили травмы. Главный госавтоинспектор республики подчеркнул, что техническим регламентом установлен запрет на эксплуатацию автомобилей без шипованной резины в зимний период.

«Снижение температуры ниже нуля приводит к снижению сцепления летних шин с дорожным покрытием. Чтобы не попадать в ДТП, не рисковать жизнью и здоровьем, настоятельно рекомендуем выбирать безопасную скорость и заблаговременно позаботиться о переходе на зимние шины», – заключил спикер.