ГИБДД РТ напомнила о правилах перевозки детей в автобусах и штрафах за нарушения ПДД

Перевозки детей на автобусах находятся на постоянном контроле республиканской Госавтоинспекции. В связи с этим ГИБДД напоминает водителям автобусов об основных правилах перевозки групп детей.

По закону, в первую очередь перед организованной перевозкой необходимо подать соответствующее уведомление в подразделения Госавтоинспекции не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном маршруте и не позднее 24 часов – в городском и пригородном сообщениях.

Водители обязаны иметь стаж работы в категории «D» не менее одного года из последних двух лет. Они обязаны пройти инструктаж и не должны были привлекаться к административной ответственности за нарушение ПДД за последний год. Все автобусы должны быть технически исправны.

Нельзя перевозить детей ночью: с 23.00 до 6.00 утра, кроме перевозки детей к ж/д вокзалам или до места ночлега в пределах 100 км. За нарушение этого требования водителя могут оштрафовать на 5 тысяч рублей или лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев, должностных лиц ждет штраф в 50 тысяч рублей, юрлиц – 200 тысяч рублей.