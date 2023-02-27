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ГИБДД РТ напоминает водителям об осторожности в надвигающуюся метель и гололед
ГИБДД Татарстана напоминает водителям об осторожности в грядущую непогоду. Об этом республиканская Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Завтра, 28 февраля, в Татарстане ожидается сильный гололед, значительные осадки, метели с ухудшением видимости и сильный ветер.
Водителям следует внимательно отнестись к техническому состоянию автомобиля, тормозной системе и состоянию шин. Проследить, чтобы работала вся оптика и двигаться на безопасной дистанции от других машин.
Кроме того, рекомендуется отказаться от резких торможений и лишних перестроений, а также обгонов. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным условиям и ситуации на дороге.
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