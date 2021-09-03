ГИБДД РТ напоминает об ответственности за просрочку оплаты штрафов

Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что по закону нарушитель обязан оплатить штраф не позднее 60 дней с момента вступления в силу наложения этого штрафа. В противном случае неплательщика может ждать еще один штраф в двойном размере уже имеющегося, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы.

С начала этого года полицейские составили более двадцати тысяч протоколов за просрочку выплаты штрафов. Около тысячи водителей были арестованы, более 11 тысяч – оштрафованы, и свыше 300 были привлечены к обязательным работам.

Кроме того, водителю могут временно запретить садиться за руль за неуплату штрафов вовремя. Судебные приставы также могут арестовать авто, владелец которого уклоняется от уплаты штрафов. В дальнейшем арестованный автомобиль может быть продан в счет уплаты долга.