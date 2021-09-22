ГИБДД РТ и ГБУ «Безопасность дорожного движения» и КидСпейс провели обучение детей ПДД

20 сентября в Детском городе КидСпейс прошло публичное мероприятие в рамках Недели безопасности. В нем приняли участие представители ГИБДД Татарстана, ГБУ «Безопасность дорожного движения» и Министерства образования.

Начальник управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан, полковник полиции, Ленар Габдурахманов, отмечает, что многие ДТП с участием несовершеннолетних происходят во дворах и на регулируемых пешеходных переходах. Все это — от незнания детьми правил дорожного движения. Для предотвращения несчастных случаев, детские образовательные организации вместе с ГИБДД должны чаще проводить совместные профилактические работы и обучать детей дорожной грамотности.

Важным шагом на пути к безопасности детей стали занятия по изучению ПДД «Дорожное приключение робота Пифагора», организованные ГИБДД Татарстана и ГБУ «Безопасность дорожного движения» совместно с детским центром КидСпейс. Цель проекта продиктована необходимостью углубить знания детей о правилах поведения на дороге и поспособствовать развитию в них осмотрительности.

Благодаря грамотному подходу, 1000 детей Казани дошкольного и младшего школьного возраста начали лучше разбираться в правилах дорожного движения и дорожных знаках, поняли виды переходов и сигналы светофора. Квестовый формат занятий поспособствовал тому, чтобы они на практике закрепили полученные знания и впоследствии не терялись в реальной жизненной ситуации. Заместитель директора ГБУ «Безопасность дорожного движения», Светлана Бикчантаева, убеждена, что такой способ донесения информации очень полезен, так как только на практике ребенок начинает понимать важность безопасности на дороге.

Педагоги школ, гимназий и детских садов высоко оценили уровень подачи материала, отметив, что дети весело и с пользой провели время. Достоинства занятий отметил и заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев. Он с восторгом отозвался о проведенном обучении: «Я считаю, что такие мероприятия просто необходимы: вы посмотрите, в какой интересной, непосредственной форме преподаются знания о безопасности дорожного движения. Насколько интересно детям, посмотрите, какой огонь у них в глазах».

Цель, пусть и не в большом масштабе, но достигнута. Для того, чтобы получить лучшие показатели, ГИБДД РТ планирует и дальше проводить такие занятия. А пока дети, прошедшие обучение «Дорожное приключение робота Пифагора», с гордостью могут сказать: «Теперь я знаю, как вести себя на дороге!».