ГИБДД РТ: Даже увеличение на 10 км/ч дает совсем другую тяжесть ДТП

Даже небольшое увеличение максимальной разрешенной скорости ведет к увеличению тяжести ДТП. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» напомнил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

В ответ на упоминание ведущим слов вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о планируемом на трассе М12 ограничении скорости 140 км/ч глава республиканского ГИБДД отметил, что и на дорогах М7 «Волга» и Казань — Оренбург вводилась скорость 110 км/ч.

«Мы не говорим, что высокий скоростной режим — это плохо, но мы в первую очередь за безопасность дородного движения», — подчеркнул он.

В связи с этим Гарипов вспомнил о небольшом числе аварий с пострадавшими, которые случились после изменения скоростного режима, хотя само количество ДТП и не выросло.

«Один из примеров — на участке, где вводили 110 км/ч, из леса выбежал кабан, водитель наехал и совершил опрокидывание. Даже увеличение на 10 км/ч дает совсем другую тяжесть», — пояснил начальник Управления ГИБДД.