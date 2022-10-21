ГИБДД рекомендует татарстанцам переобуть автомобили на зиму
Республиканская Госавтоинспекция рекомендует водителям подготовить свой автомобиль к зиме. Самый важный элемент подготовки – переход на зимние шины, к которому нужно подойти со всей ответственностью.
Согласно ПДД, на автомобиль запрещенно устанавливать одновременно и ошипованные, и неошипованные шины – такое сочетание может привести к непредсказуемой реакции авто.
Также нельзя устанавливать на одну ось шины разных размеров, конструкций, моделей, а также с различными рисунками протектора.