ГИБДД рекомендует татарстанцам переобуть автомобили на зиму

Республиканская Госавтоинспекция рекомендует водителям подготовить свой автомобиль к зиме. Самый важный элемент подготовки – переход на зимние шины, к которому нужно подойти со всей ответственностью.

Согласно ПДД, на автомобиль запрещенно устанавливать одновременно и ошипованные, и неошипованные шины – такое сочетание может привести к непредсказуемой реакции авто.

Также нельзя устанавливать на одну ось шины разных размеров, конструкций, моделей, а также с различными рисунками протектора.