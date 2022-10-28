ГИБДД призывает жителей РТ напомнить детям перед каникулами, как вести себя на дороге

В преддверии осенних каникул школьников республиканская Госавтоинспекция призывает родителей напомнить своим детям о правилах безопасного поведения на дороге, в частности, как переходить дорогу.

Перед переходом ребенок должен убедиться, что все автомобили остановились и пропускают его, и только после этого продолжить движение. Внимательными также нужно быть и во дворах жилых домов.

Родители должны позаботиться о наличии световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках ребенка.

«Будьте положительным примером для детей, ведь они всегда хотят быть похожими на взрослых», – отметили в ГИБДД Татарстана.