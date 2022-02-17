ГИБДД призывает водителей РТ быть осторожнее на дорогах в пятницу и выходные

По прогнозам синоптиков, в эту пятницу, а также в выходные на территории Татарстана ожидается мокрый снег, метель и гололедица на дорогах. В связи с этим Госавтоинспекция РТ напоминает об основных мерах безопасности на дороге.

Водителям следует двигаться на безопасной скорости, а не максимально разрешённой. Воздержитесь от опасных манёвров, как, например, выезд на встречку.

В салоне авто все должны быть пристёгнуты, а дети должны быть в автокресле на переднем сидении до 12 лет и на заднем – до 7 лет.

Пешеходы также должны быть предельно аккуратны на улице: дорогу нужно переходить только по зебре, а в тёмное время суток необходимо носить на одежде световозвращающие элементы.

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех водителей и пешеходов быть внимательнее на дороге и соблюдать ПДД.