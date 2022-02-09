ГИБДД призывает водителей быть осторожнее сегодня на дорогах Татарстана из-за непогоды

По прогнозам синоптиков, сегодня на территории Татарстана ожидаются сильная метель со снегом, а также гололедица и снежные заносы на дорогах. В связи с этим республиканская Госавтоинспекция напоминает об основных мерах безопасности на дороге.

Водители должны руководствоваться безопасной скоростью, а не максимально разрешённой. Воздержитесь от опасных манёвров, как, например, выезд на встречку.

В салоне авто все должны быть пристёгнуты, а детей следует перевозить в автокресле на переднем сидении до 12 лет и на заднем – до 7 лет.

Пешеходам также следует быть аккуратнее, дорогу следует переходить только по зебре, убедившись, что все авто пропустили вас. В тёмное время суток нужно носить на одежде световозвращающие элементы.

ГИБДД РТ призывает всех соблюдать ПДД и быть крайне осторожными на дороге.