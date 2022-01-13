ГИБДД призывает татарстанцев быть осторожнее на дороге в надвигающуюся непогоду

По прогнозам синоптиков, 14-15 января на территории республики ожидаются сильный снег и метель, а также снежные заносы на дорогах. В связи с этим Госавтоинспекция РТ напоминает об основных мерах безопасности на дороге в непогоду.

Водители должны руководствоваться безопасной скоростью, а не максимально разрешенной. Воздержитесь от опасных маневров, как, например, выезд на встречку. В салоне авто все должны быть пристегнуты, а дети должны перевозиться в автокресле на переднем сиденье до 12 лет и на заднем – до 7 лет.

Пешеходы также должны быть осторожны возле дороги, переходить ее только на зеленый свет и по зебре, убедившись, что все автомобили пропустили пешехода. В темное время суток нужно носить на одежде световозвращающие элементы.

ГИБДД Татарстана призывает всех водителей и пешеходов быть аккуратнее на дорогах и соблюдать ПДД.