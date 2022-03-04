ГИБДД призывает татарстанцев быть осторожнее на дорогах в эту субботу из-за непогоды

По прогнозам синоптиков, в эту субботу, 5 марта, на территории республики ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, метель с ухудшением видимости, сильный ветер, а на дорогах гололедица и местами снежные заносы.

В ГИБДД напоминают, что во время непогоды водители должны руководствоваться безопасной, а не максимально разрешенной скоростью. Воздержитесь от опасных маневров, как, например, выезд на встречку. В салоне авто все должны быть пристегнуты, а дети перевозиться в автокресле на переднем сиденье до 12 лет и на заднем – до 7 лет.

Пешеходам также следует быть аккуратнее на улице: переходить дорогу нужно только по зебре и на зеленый свет, а ночью необходимо носить на одежде световозвращающие элементы.

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными и соблюдать ПДД.