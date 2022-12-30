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Ру Тат
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Происшествия
30 декабря 2022  15:11
Павел Климчак

ГИБДД призывает татарстанцев быть осторожнее на дорогах из-за непогоды в выходные

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По прогнозам синоптиков, с 31 декабря по 2 января в Татарстане ожидаются значительные осадки, сильные метели, а также гололедица, снежная каша и заносы на дорогах.

В связи с этим республиканская Госавтоинспекция призывает всех водителей быть особенно осторожными за рулем при непогоде, а также соблюдать правила дорожного движения.

Водители должны особенно проверить техсостояние своего автомобиля, в частности, тормозную систему и состояние шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии, напомнили в ГИБДД.

#гибдд предупреждает
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