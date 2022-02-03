ГИБДД призывает казанских водителей по возможности не выезжать на авто в непогоду

По данным ГИБДД, с начала года в Казани произошло 106 ДТП, в которых три человека погибли, еще 119 получили различные травмы. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Казани призывает водителей и пешеходов строго соблюдать ПДД.

Водителям нужно соблюдать дистанцию и боковой интервал между авто, а также быть аккуратнее, совершая маневры во время гололедицы и снежных заносов. Следует выбирать безопасную скорость на дороге.

Так, например, днем 30 января водитель внедорожника на улице Виталия Синицина, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем KIA. В результате аварии различные травмы получили женщина за рулем KIA и ребенок, находящийся в салоне.

«Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пеших участников дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги с ребенком обязательно следует взять его за руку», – сообщил начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции Казани Альберт Якупов.

Также необходимо носить на одежде световозвращающие элементы, чтобы пешехода было видно в темное время суток.

Госавтоинспекция Казани призывает по возможности не выезжать на авто без крайней необходимости в условиях непогоды, а также не оставлять машину на дороге и в тех местах, где работает снегоуборочная техника. В случае нештатных ситуаций на дороге обращайтесь за помощью по телефону: 8(843)533-39-00.