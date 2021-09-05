ГИБДД предупредила о новых штрафах для российских водителей

Автолюбители могут быть оштрафованы за установку в транспортное средство дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не соответствуют положениям по допуску авто в эксплуатацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Как ранее сообщали СМИ, это требование подпадает часть 1 статьи 12.5 КоАП «Управление авто с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена». Если нарушение выявляется впервые, то водителя штрафуют на 500 рублей, при последующих машина может быть снята с регистрации.

В МВД напомнили, что под это требование в целом попадает установка составных частей и предметов оборудования машин, которые не предусмотрены их конструкцией и могут повлиять на безопасность дорожного движения.