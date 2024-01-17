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ГИБДД показала на видео, как автоинспекторы в Татарстане помогают водителям в непогоду
Сильная метель вторые сутки бушует в Татарстане. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров, на дорогах заносы.
Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения.
В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале ведомства, изображены кадры того, как сотрудники ДПС помогают людям выбраться из снежных заносов – в непогоду полицейские выручают автомобилистов, чьи машины застряли в снегу.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными и без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.
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