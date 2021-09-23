ГИБДД перестала штрафовать россиян за превышение средней скорости
Сотрудники ГИБДД перестали штрафовать российских водителей за превышение средней скорости при помощи парных камер, которые расположены на расстоянии друг от друга, сообщает РИА Новости.
«Используемые в настоящее время формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по соответствующей статье КоАП»,— заявили в МВД России.
С 2013 года на дорогах в России начали применять технологию измерения средней скорости при помощи фиксации времени проезда машины первой камерой, затем (через несколько километров или сотен метров) — второй. В некоторых случаях применяют три и более устройства.
По такому алгоритму до недавнего времени работало большинство дорожных комплексов.
Штраф в зависимости от степени нарушения составлял от 500 рублей до 5 тыс. рублей.
В России долгое время велась активная дискуссия по поводу законности подобных мер. Автомобилисты указывали на то, что в ПДД нет понятия «средняя скорость».
В Госдуме РФ также пытались внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях, но безуспешно.