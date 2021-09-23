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Ру Тат
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23 сентября 2021  11:14

ГИБДД перестала штрафовать россиян за превышение средней скорости

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Сотрудники ГИБДД перестали штрафовать российских водителей за превышение средней скорости при помощи парных камер, которые расположены на расстоянии друг от друга, сообщает РИА Новости. 

«Используемые в настоящее время формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по соответствующей статье КоАП»,— заявили в МВД России. 

С 2013 года на дорогах в России начали применять технологию измерения средней скорости при помощи фиксации времени проезда машины первой камерой, затем (через несколько километров или сотен метров) — второй. В некоторых случаях применяют три и более устройства. 

По такому алгоритму до недавнего времени работало большинство дорожных комплексов. 

Штраф в зависимости от степени нарушения составлял от 500 рублей до 5 тыс. рублей.

В России долгое время велась активная дискуссия по поводу законности подобных мер. Автомобилисты указывали на то, что в ПДД нет понятия «средняя скорость». 

В Госдуме РФ также пытались внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях, но безуспешно.

#ГИБДД
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