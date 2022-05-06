ГИБДД отмечает снижение количества ДТП с участием автобусов в Татарстане

Одним из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции остается контроль за перевозкой пассажиров автобусами, отметил на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заместитель главы ГИБДД РФ Ленар Габдурахманов.

«Принимаемые меры всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, позволили достичь снижения аварийности по вине водителей данной категории транспорта. По итогам четырех месяцев 2022 года количество ДТП снизилось на 11 происшествий, число раненых на 6 человек, погибших в таких дорожно-транспортных происшествиях нет», – отметил замглавы ГИБДД России.

Габдурахманов подчеркнул, что почти в половине случаев ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, пассажиры получают травмы, упав в салоне транспорта. Такие происшествия чаще всего происходят в Казани и Набережных Челнах.

