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Происшествия
6 мая 2022  08:38
Полина Шевчук

ГИБДД отмечает снижение количества ДТП с участием автобусов в Татарстане

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Одним из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции остается контроль за перевозкой пассажиров автобусами, отметил на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заместитель главы ГИБДД РФ Ленар Габдурахманов.

«Принимаемые меры всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, позволили достичь снижения аварийности по вине водителей данной категории транспорта. По итогам четырех месяцев 2022 года количество ДТП снизилось на 11 происшествий, число раненых на 6 человек, погибших в таких дорожно-транспортных происшествиях нет», – отметил замглавы ГИБДД России.

Габдурахманов подчеркнул, что почти в половине случаев ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, пассажиры получают травмы, упав в салоне транспорта. Такие происшествия чаще всего происходят в Казани и Набережных Челнах.
 

#дтп с автобусами #гибдд рт
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