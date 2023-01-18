ГИБДД оштрафовала водителя, который решил отомстить обидчику на дороге, тормозя перед ним

Несколько дней назад в соцсетях стал распространяться ролик о том, как в Казани водитель Toyota на улице Бондаренко решил отомстить своему обидчику на дороге, обогнав его, а затем резко тормозив перед ним.

«При изучении указанного материала, был установлен государственный регистрационный знак данного автомобиля. Установлено, что в момент происшествия автомобилем управлял 40-летний мужчина», – сообщил командир полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Казани Михаил Савин.

Автоинспекторы составили на водителя протокол за нарушение правил расположения авто на дороге. В ГИБДД напомнили, что подобное нарушение влечет штраф в 1500 рублей.