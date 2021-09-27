ГИБДД оштрафовала водителей внедорожников, затруднивших движение у Миллениума

Сотрудники ГИБДД обнаружили в социальных сетях видео, на котором несколько внедорожников неподалеку от моста Миллениум ехали на крайне низкой скорости, тем самым затруднили дорожное движение. При этом некоторые пассажиры сидели снаружи на дверях авто.

Автоинспекторы установили всех водителей автомобилей. Один из них – 27-летний уроженец Балтасинского района рассказал стражам порядка, что пригласил своих друзей поучаствовать в съемке клипа на свою песню.

В итоге пятерых водителей и трех пассажиров оштрафовали за умышленное создание помех для движения, опасное вождение, нарушение правил перевозки людей и прочие нарушения ПДД.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанцы сняли на видео, как несколько внедорожников затруднили движение на Миллениуме.