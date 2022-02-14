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Происшествия
14 февраля 2022  12:27
Павел Климчак

ГИБДД оштрафовала молодых людей, катавшихся на крыше и капоте автомобилей в Челнах

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10 февраля сотрудники ГИБДД увидели в социальных сетях видео, на котором несколько молодых людей едут на капоте и крыши двух автомобилей, причем один из них держится одновременно за два авто.

Автоинспекторы установили личности водителей машин, ими оказались двое молодых людей 20 и 22 лет. Их оштрафовали за езду с не пристегнутым ремнем, а также за нарушение перевозки пассажиров. Кроме того, одного из водителей также привлекли к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО.

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

#гибдд #Штрафы
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