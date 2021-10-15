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Ру Тат
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15 октября 2021  16:40
Павел Климчак

ГИБДД оштрафовала казанского подростка, который ездил на машине по территории гимназии

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Сотрудники Госавтоинспекции во время мониторинга соцсетей увидели ролик, на котором водитель ездил на авто по территории одной из казанских гимназий, подвергая тем самым опасности учащихся.

Стражи порядка установили, что за рулем автомобиля был 16-летний подросток, который оказался бывшим учеником этой гимназии. Свою вину школьник полностью признал.

Его оштрафовали за вождение без прав, непристегнутый ремень, опасное вождение и отсутствие полиса ОСАГО. Кроме того, республиканская Госавтоинспекция передала материалы в отделение по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения.

#подросток нарушитель #опасное вождение
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