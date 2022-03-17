ГИБДД оштрафовала казанца, которого повторно поймали с чересчур темной тонировкой

Госавтоинспекция Казани регулярно проводит рейды на машины с чересчур темной тонировкой. Так, 15 марта сотрудники ГИБДД оштрафовали 20-летнего водителя, которого повторно поймали на этом нарушении: светопропускаемость лобового и боковых стекол авто не соответствовала требованиям ПДД и ГОСТ.

«Кроме составления административного материала, нарушителям выписывается требование об устранении выявленных недостатков сроком на 10 суток, за неисполнение которого предусмотрена ответственность – штраф в размере от 2000 до 4000 рублей либо административный арест до 15 суток», – напомнил командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин.

Водителя доставили в отдел полиции, решением суда его оштрафовали на четыре тысячи рублей.

ГИБДД Казани призывает всех водителей привести свои авто в соответствие техрегламенту, ведь от этого может зависеть здоровье и жизнь участников дорожного движения.