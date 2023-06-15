ГИБДД назвала самые аварийные районы Татарстана

Районы республики, которые в этом году стали лидерами по количеству ДТП, назвали сегодня в татарстанской ГИБДД. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Татарстан Рустем Гарипов.

«Мы постоянно ведем статистику по аварийности в районах, у нас есть такие показатели по десяти районам Татарстана. В числе первых оказались Бугульминский, Зеленодольский и Высокогорский районы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года там произошел рост дорожно-транспортных происшествий», – заявил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РТ.