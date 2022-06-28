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Ру Тат
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Происшествия
28 июня 2022  13:04
Павел Климчак

ГИБДД назвала причины аварии легковушки и МАЗа в Челнах, в которой четверо пострадали

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Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, авария произошла сегодня в девять часов утра. По предварительным данным, водитель грузовика МАЗ планировал развернуться на дороге, но не перестроился заранее в крайнюю левую полосу.

 

Фото: ГИБДД РТ

В итоге, начиная разворот, он столкнулся с легковушкой, в которой были четверо молодых людей. Все они пострадали, их с травмами доставили в больницу.

 

Фото: ГИБДД РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что легковушка и самосвал МАЗ столкнулись в Набережных Челнах, четыре человека пострадали.

#ДТП #Набережные Челны
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