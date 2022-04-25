ГИБДД научит детей правилам дорожного движения

Дорожно-транспортное происшествие, а проще говоря ДТП. Кто из нас не был свидетелем, иногда и участником? Почти все. Но мы взрослые, мы сами несем ответственность за то, где и как мы переходим дорогу, с какой скоростью мы водим автомобиль и пристегнуты ли сами и наши пассажиры, в каком состоянии мы за рулем и соблюдаем ли дистанцию...

А как же дети? Кто несет ответственность за детей на дороге? Умеет ли ваш ребенок ориентироваться на перекрестке? Снимает ли наушники на проезжей части? Слезает ли с велосипеда при переходе через дорогу и соблюдает ли правила езды на электросамокате?

Статистика ДТП с участием детей могла бы быть и нулевой, если бы мы, взрослые, были грамотными участниками дорожного движения, показывали бы истинный пример детям и без устали обучали их правилам безопасного поведения на дороге. Об этом можно только мечтать!

Но ГИБДД по Республике Татарстан мечтать некогда. Вот уже второй год подряд совместно с Детским городом КидСпейс проводится проект «Дорожное приключение робота Пифагора» для 1500 детей Казани младшего школьного возраста. На этом курсе дети на практике узнают, как должен вести себя не только пешеход, но также водитель и даже сотрудник ГИБДД. Цель проекта — углубить знания детей о правилах поведения на дороге и поспособствовать развитию в них осмотрительности. Вооружить детей знаниями планируется именно сейчас, потому что впереди летние каникулы — юные велосипедисты, пешеходы, пассажиры выбегут во дворы и парки. Сохранить жизнь и здоровье каждого ребенка, снизить риски, донести до ребят не только правила дорожного движения, но и провести практические занятия, чтобы закрепить в них знания о том, как не подвергать себя риску на проезжей части, — это задача, которая ведется в республике на постоянной основе.