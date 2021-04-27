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Ру Тат
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27 апреля 2021  16:06
Павел Климчак

ГИБДД напомнила водителям и пешеходам РТ о мерах безопасности при сильном ветре

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Республиканская Госавтоинспекция напоминает жителям РТ о мерах безопасности в грядущую непогоду.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Гидрометцентр РТ предупредил о сильном ветре и гололедице в среду.

Водителям следует придерживаться безопасной скорости, а не на максимально разрешенной, а также не совершать опасных маневров, как, например, выезд на встречку. В салоне авто все должны быть пристегнуты, а дети должны находится в специальных автокреслах.

Пешеходам небходимо переходить дороге только по зебре или на зеленый свет, убедившись перед этим, что все автомобили пропустили вас. На одежде рекомендуют носить световозвращающие элементы.

ГИБДД призывает всех татарстанцев соблюдать ПДД и быть осторожнее на дорогах. В случае нештатных ситуаций обращаться за помощью по телефону – 8 (843) 5-333-888.

сильный ветер гибдд предупреждает
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