ГИБДД напомнила татарстанским водителям о мерах безопасности в сильный ветер и гололед

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ГИБДД напомнила татарстанским водителям о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать во время сильного ветра и гололеда. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.

Завтра, 22 февраля, погодные условия в республике существенно ухудшатся. Прогнозируются существенные осадки, метели с ухудшением видимости, гололед и сильный ветер.

Водителям следует внимательно отнестись к техническому состоянию своих авто, проверить тормозную систему и состояние шин. Вся оптика должна работать. Необходимо увеличить дистанцию между транспортными средствами, избегать резких торможений, лишний раз не перестраиваться и не обгонять другие автомобили, а скорость должна соответствовать конкретным погодным условиям.

Пешеходов также просят быть бдительными, использовать световозвращающие элементы на одежде и следить за тем, чтобы они были видны водителям.