ГИБДД напоминает жителям Татарстана о правилах безопасности в сильный ветер и метель

ГИБДД напомнила жителям республики о правилах безопасности при ухудшении погодных условий, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.

Завтра, 11 февраля, ожидается существенное ухудшение погодных условий: значительные осадки, метели с ухудшением видимости, гололед и сильный ветер.

В связи с этим ГИБДД напоминает водителям, что необходимо уделить особое внимание техническому состоянию авто, особенно тормозной системе и состоянию шин. Оптика должна быть в рабочем состоянии.

Следует держать увеличенную дистанцию между транспортными средствами, избегать резких торможений, не перестраиваться лишний раз, не обгонять и не опережать, а скорость движения должна соответствовать конкретным погодным условиям.

Пешеходов просят иметь на одежде световозвращающие элементы и проследить, чтобы их было видно водителям.