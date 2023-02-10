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Происшествия
10 февраля 2023  16:00
Алексей Новиков

ГИБДД напоминает жителям Татарстана о правилах безопасности в сильный ветер и метель

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ГИБДД напомнила жителям республики о правилах безопасности при ухудшении погодных условий, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.

Завтра, 11 февраля, ожидается существенное ухудшение погодных условий: значительные осадки, метели с ухудшением видимости, гололед и сильный ветер.

В связи с этим ГИБДД напоминает водителям, что необходимо уделить особое внимание техническому состоянию авто, особенно тормозной системе и состоянию шин. Оптика должна быть в рабочем состоянии.

Следует держать увеличенную дистанцию между транспортными средствами, избегать резких торможений, не перестраиваться лишний раз, не обгонять и не опережать, а скорость движения должна соответствовать конкретным погодным условиям.

Пешеходов просят иметь на одежде световозвращающие элементы и проследить, чтобы их было видно водителям.

#ухудшение погодных условий #гибдд татарстана
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