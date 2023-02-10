ГИБДД напоминает жителям Татарстана о правилах безопасности в сильный ветер и метель
ГИБДД напомнила жителям республики о правилах безопасности при ухудшении погодных условий, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.
Завтра, 11 февраля, ожидается существенное ухудшение погодных условий: значительные осадки, метели с ухудшением видимости, гололед и сильный ветер.
В связи с этим ГИБДД напоминает водителям, что необходимо уделить особое внимание техническому состоянию авто, особенно тормозной системе и состоянию шин. Оптика должна быть в рабочем состоянии.
Следует держать увеличенную дистанцию между транспортными средствами, избегать резких торможений, не перестраиваться лишний раз, не обгонять и не опережать, а скорость движения должна соответствовать конкретным погодным условиям.
Пешеходов просят иметь на одежде световозвращающие элементы и проследить, чтобы их было видно водителям.