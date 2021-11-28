ГИБДД напоминает жителям РТ о мерах безопасности при гололедице и метели

28 ноября в Татарстане ожидаются туман, метель с ухудшением видимости, сильный ветер и гололедица. В связи с этим республиканская Госавтоинспекция напоминает об основных мерах безопасности при непогоде.

Водители должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью, а безопасной с учетом погоды и состояния дороги. Воздержитесь от опасных маневров, как, например, выезд на встречку.

В салоне авто все должны быть пристегнуты, а детей следует перевозить в автокресле на переднем сиденье до 12 лет, на заднем – до 7 лет.

Пешеходы также должны вести себя более осторожно, переходить дорогу только на зеленый свет, убедившись, что все автомобили пропускают вас. В темное время суток необходимо носить на одежде световозвращающие элементы.

ГИБДД РТ призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными.