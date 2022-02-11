ГИБДД напоминает водителям Татарстана о безопасности на дороге в плохую погоду

На сегодняшний день в республике сохраняются неблагоприятные дорожно-метеорологические условия. Пренебрежительное отношение водителей к плохой погоде может привести к печальному исходу.

Так, например, 9 февраля на трассе Казань – Шемордан водитель Ford не оценил погодные условия и выехал на встречку, где столкнулся с другим автомобилем. В результате водитель Ford и его пассажирка скончались на месте ДТП.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает об основных мерах безопасности на дороге в плохую погоду. Водители должны руководствоваться безопасной, а не максимально разрешенной скоростью. Воздержитесь от опасных маневров, как, например, выезд на встречку.

В салоне авто все должны быть пристегнуты ремнем безопасности. Детей следует перевозить в автокресле на переднем сиденье до 12 лет и на заднем – до 7 лет.

Пешеходам также следует быть осторожнее в плохую погоду: дорогу нужно переходить только по зебре, убедившись, что все машины пропустили вас. В темное время суток необходимо носить на одежде световозвращающие элементы.

«Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает: при ухудшении погодных условий водителям рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости и настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать ПДД и быть крайне внимательными и осторожными на дорогах», – сообщил замначальника отдела дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД МВД по РТ Айрат Самигуллин.