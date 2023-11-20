ГИБДД напоминает водителям РТ о мерах безопасности во время метели и гололеда

По прогнозам синоптиков сегодня на территории Татарстана ожидается метель с ухудшением видимости до 2 км, на дорогах образование гололедицы.

Госавоинспекция предупреждает, что в гололед повышается вероятность заноса автомобиля и непредсказуемо увеличивается тормозной путь. Поэтому нужно выбирать безопасную дистанцию и скорость.

В ведомстве отметили, что в зимний период запрещается ездить на машине без зимних шин. На дороге следует двигаться на безопасной скорости, а не максимально разрешенной. Нужно воздержаться от опасных маневров, как, например, выезд на встречку.