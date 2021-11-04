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Происшествия
4 ноября 2021  16:16
Павел Климчак

ГИБДД напоминает водителям РТ о мерах безопасности на дороге в приближающуюся гололедицу

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По прогнозам синоптиков, 4 ноября в Казани ухудшится погода: ожидается дождь со снегом, на дорогах образуется гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция призывает всех водителей подготовить автомобиль к погодным условиям.

В зимний период запрещается ездить на машине без зимних шин. Кроме того, нельзя устанавливать на одну ось шины разных размеров, моделей, конструкций и прочее.

При гололедице водители должны руководствоваться безопасной, а не максимально разрешенной скоростью. Воздержитесь от опасных маневров, особенно выездов на встречку. Все находящиеся в салоне должны быть пристегнуты ремнем, а дети должны находиться в автокресле на заднем сиденье до 7 лет, на переднем – до 12 лет.

Городская Госавтоинспекция призывает всех водителей быть внимательными на дороге и без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

#гололедица #гибдд предупреждает
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