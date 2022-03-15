ГИБДД напоминает татарстанским водителям, что автокресло может спасти жизнь их ребенка

По данным республиканской Госавтоинспекции, за первые два месяца этого года в Татарстане зарегистрировано 18 случаев ДТП с участием детей-пассажиров, в которых погиб один ребенок, еще 20 получили различные травмы.

Большая часть аварий произошла во время столкновения автомобилей. Основные причины ДТП, в которых дети, будучи пассажирами, получили травмы: выезд на встречку, неправильный выбор дистанции, нарушение правил расположения авто и проезд на красный.

В ГИБДД Татарстана напоминают родителям республики, почему важно использовать детское автокресло при перевозке ребенка в авто.

Фото: ГИБДД РТ

При столкновении на скорости 50 км/ч вес человека увеличивается в 30 раз – вы не сможете удержать ребенка на руках. К тому же, вы можете раздавить его своим весом. При сильных ударах ребенок может получить гораздо более тяжелые травмы, чем родители, ведь его организм еще не окреп. Кроме того, основные средства безопасности авто созданы с учетом параметров взрослого человека.

Согласно ПДД, ребенок должен перевозиться в машине в автокресле, соответствующем его весу и росту, на переднем сиденье до 12 лет, на заднем – до 7 лет. Однако автоинспекторы рекомендуют перевозить ребенка на заднем сиденье в автокресле вплоть до 12 лет. Помните, что на дороге не все зависит от вас: даже если вы всегда соблюдаете ПДД, это не значит, что на дороге с вами ничего не случится. Ошибки могут совершить и другие водители.

Главная задача автокресла – обеспечить безопасность ребенка в аварии, при экстренном торможении или резких маневров. Использование кресла снижает вероятность смертельной травмы на 75%. Для этого необходимо правильно установить автокресло в салоне машины.

Фото: ГИБДД РТ

Детские удерживающие устройства разделяются на несколько групп в зависимости от веса ребенка и способа крепления в автомобиле:

Группа «0» – устройства для малышей до 6 месяцев и весом до 10 кг. Они располагаются боком по направлению движения, часто их называют автолюльками.

Группа «0+» – для детей до года и весом до 13 кг, больше похоже на сиденье. Ставится люлька строго против движения. Очень важно, что при установке автолюльки на переднем сиденье водитель обязан отключить подушку безопасности пассажира.

Устройства «1» группы уже считаются полноценными сиденьями и позволяют посадить ребенка лицом вперед. Для детей от года до 4 лет весом 9-18 кг.

Устройства «2» группы отличаются от предыдущей только возрастом и весом детей – 3-7 лет и 15-25 кг.

Последняя группа автокресел – «3» – рассчитана на детей от 6 до 12 лет с весом 22-36 кг. Здесь, помимо обычных сидений со спинкой, появляются специально спрофилированные подушки – «бустеры» –, которые нужны для более высокой посадки ребенка, чтобы предотвратить удушение от ремня безопасности.

«Но даже при правильной перевозке детей водитель не должен забывать о безопасности. Необходимо также выбирать и безопасный режим движения: не превышать скорость движения, не совершать обгон там, где это запрещено, не отвлекаться от дороги, правильно оценивать дорожную обстановку. Нельзя забывать, что детское удерживающее устройство не панацея, а всего лишь дополнительная мера безопасности», – напомнил замглавы отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по РТ Рушан Шакиров.

Так, при лобовом столкновении даже самого лучшего детского автокресла может оказаться недостаточно. Только аккуратное вождение, соблюдение ПДД и осознанный отказ от опасных маневров могут обеспечить ребенку безопасность в автомобиле.

Как напомнили в республиканской Госавтоинспекции, за перевозку детей без автокресла предусмотрен штраф в 3 тысячи рублей, на должностных лиц – 25 тысяч рублей, на юрлиц – 100 тысяч рублей.

Также в ГИБДД сообщают, что не стоит оставлять ребенка одного в машине, даже ненадолго. Во-первых, в заведенной машине выхлопные газы могут проникнуть в салон и стать причиной удушья ребенка. Во-вторых, если стекла авто тонированы, то за нарушение правил стоянки его могут эвакуировать вместе с ребенком.

Фото: ГИБДД РТ

В третьих, летом дети могут задохнуться от жары или погибнуть от теплового удара, а зимой – от холода. В четвертых, бывали случаи, когда машину похищали злоумышленники вместе с ребенком.

«Для безопасности ребенка в машине стоит оградить его от возможных опасностей. Заблокировать окна и включить "детский замок", то есть перевести тумблер замка двери в положение "закрыто". После включения дверь будет открываться лишь снаружи. Убрать опасные предметы и жидкости», – посоветовал Рушан Шакиров.