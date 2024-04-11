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Инспекторы ДПС вышли в рейд на водителей в Казани, проезжающих на красный
С 11 по 25 апреля автоинспекторами Казани проводится профилактическое мероприятие «Светофор». В этот период сотрудники ведомства будут уделять пристальное внимание водителям, проезжающим на красный сигнал светофора.
По данным городской Госавтоинспекции, с начала года в Казани по причине выезда на запрещающий сигнал светофора произошло 36 ДТП, в которых 3 человека погибли и 44 получили травмы различной степени тяжести.
«За 3 месяца 2024 года к административной ответственности за выезд на запрещающий сигнал светофора привлечено 1119 водителей», – отметила начальник отделения городской пропаганды Алия Валиева.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям: приближаясь к пешеходным переходам, перекресткам необходимо снизить скорость, для того чтобы быть готовым в случае переключения сигналов светофора.
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