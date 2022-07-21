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Происшествия
21 июля 2022  16:33
Елена Саляхова

ГИБДД Казани вместе с детьми напомнили водителям о ПДД на пешеходных переходах

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В Казани автоинспекторы вместе с детьми вышли на оживленные улицы города, чтобы проверить, как водители соблюдают правила дорожного движения, сообщили в городской Госавтоинспекции.

 

Фото: © пресс-служба ГИБДД Казани

Профилактическое мероприятие проходило сегодня на перекрестке улиц Волгоградская и Тунакова. Вместе с автоинспекторами ребята выстроились вдоль пешеходного перехода. Они призывали водителей быть более внимательными и осторожными за рулем.  

«Рейд направлен на профилактику и обеспечение безопасности дорожного движения. Правила нарушают и сами пешеходы, они должны понимать, что это чревато серьезными последствиями. Автоинспекторы вместе с детьми напомнили участникам дорожного движения о том, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу», – добавил командир полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин.

#ГИБДД Казани #рейд
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