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Ру Тат
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3 июня 2021  17:54
Павел Климчак

ГИБДД Казани устроит тотальные проверки автобусов и такси

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ГИБДД Казани устроит профилактический рейд на перевозчиков и таксистов, как сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

Мероприятие пройдет в пятницу, 4 июня, с семи утра до одиннадцати часов дня на территории столицы. Под особым вниманием будут те водители автобусов и такси, кто не соблюдает правила перевозки пассажиров.

Госавтоинспекция Казани напоминает, что за управление автомобилем с неисправностями предусматривается штраф 500 рублей, а за неисправные тормоза, руль или сцепное устройство автомобиль также отправляют на спецстоянку.

Также не останутся без внимания водители, у которых нет соответствующих документов на перевозку пассажиров.

ГИБДД призывает таксистов и водителей автобусов приводить в порядок свои транспортные средства и соблюдать правила дорожного движения.

#автобусы #такси #рейд гибдд
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