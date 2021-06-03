ГИБДД Казани устроит тотальные проверки автобусов и такси

ГИБДД Казани устроит профилактический рейд на перевозчиков и таксистов, как сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

Мероприятие пройдет в пятницу, 4 июня, с семи утра до одиннадцати часов дня на территории столицы. Под особым вниманием будут те водители автобусов и такси, кто не соблюдает правила перевозки пассажиров.

Госавтоинспекция Казани напоминает, что за управление автомобилем с неисправностями предусматривается штраф 500 рублей, а за неисправные тормоза, руль или сцепное устройство автомобиль также отправляют на спецстоянку.

Также не останутся без внимания водители, у которых нет соответствующих документов на перевозку пассажиров.

ГИБДД призывает таксистов и водителей автобусов приводить в порядок свои транспортные средства и соблюдать правила дорожного движения.