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ГИБДД Казани рассказала, как будет работать в праздничные дни
В Госавтоинспекции Казани рассказали, как будут работать подразделения в праздничные и предпраздничные дни.
Так, пункты регистрации автомобилей в автосалонах «ТТС» на улице Декабристов и проспекте Победы 23 февраля и 8 марта работать не будут.
Регистрация в МФЦ на проспекте Победы, дом №214 не будет работать 23, 24 февраля и 8 марта.
Отделения на Оренбургском тракте, дом №5, Тэцевской, дом №5 и пункты регистрации, расположенные в автосалонах «КАН АВТО» на Сибирском и Оренбургском трактах будут работать в обычном режиме.
Госавтоинспекция Казани напоминает, что спланировать свой визит заранее и существенно сэкономить время при посещении регистрационных и экзаменационного подразделений можно, воспользовавшись онлайн-сервисом на портале gosuslugi.ru.
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