ГИБДД Казани призывает к вниманию на дорогах из-за роста числа ДТП в праздники

Госавтоинспекция Казани провела анализ аварийности за 4 года в период с 25 декабря по 25 января. Было установлено, что общее число ДТП снижается. Однако с 25 декабря 2021 года по 25 января 2022 года почти в 2,5 раза выросло число погибших.

«В среднем за указанные периоды наибольшее количество ДТП произошло по причине столкновений (45%) и наездов на пешеходов (37%). В связи с этим Госавтоинспекция Казани обращается ко всем участникам дорожного движения в период Новогодних праздников быть особенно внимательными на дорогах», – прокомментировал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Нияз Яруллин.

В ГИБДД Казани напоминают, что водителям стоит быть предельно внимательными на зимней дороге. Необходимо тщательно отнестись к техническому состоянию автомобиля, а также соблюдать ПДД.