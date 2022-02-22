ГИБДД Казани поймала водителя BMW, задолжавшего 175 тыс. по штрафам за нарушения ПДД

Накануне автоинспекторы вместе с судебными приставами задержали в Казани водителя, задолжавшего 438 тысяч рублей, из них 175 тысяч рублей составляет задолженность за нарушения ПДД.

Кроме того, в отношении задержанного возбуждено 263 исполнительных производства. Автомобиль неплательщика отправили на спецстоянку.

Госавтоинспекция Казани напоминает, что в течение двадцати дней с момента вынесения постановления штрафа о нарушении ПДД можно оплатить лишь половину его стоимости. В противном случае штраф придётся оплачивать полностью.

«Госавтоинспекция рекомендует своевременно оплачивать наложенные административные штрафы и ещё раз напоминает – лучший способ не иметь проблем по линии законодательства в области безопасности дорожного движения – неукоснительное соблюдение ПДД РФ», – напомнил Командир 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани Инсаф Ибрагимов.