ГИБДД Казани оштрафовала водителя, который ехал задним ходом на перекрестке

Сотрудники Госавтоинспекции во время мониторинга соцсетей заметили видео, на котором автомобиль неправильно заезжает на один из казанских перекрестков на Ямашева и начинает ехать задом на нем.

Стражи порядка установили, что за рулем легковушки был 26-летний парень. На него составили протокол за езду задним ходом в местах, где это запрещено.

Госавтоинспекция Казани призывает всех соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными и осторожными.