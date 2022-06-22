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Происшествия
22 июня 2022  18:16
Павел Климчак

ГИБДД Казани оштрафовала водителя, который ехал задним ходом на перекрестке

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Сотрудники Госавтоинспекции во время мониторинга соцсетей заметили видео, на котором автомобиль неправильно заезжает на один из казанских перекрестков на Ямашева и начинает ехать задом на нем.

Стражи порядка установили, что за рулем легковушки был 26-летний парень. На него составили протокол за езду задним ходом в местах, где это запрещено.

Госавтоинспекция Казани призывает всех соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными и осторожными.

#гибдд #перекресток
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