ГИБДД Казани оштрафовала водителей двух авто и троллейбусов, которые проехали на красный

Не так давно автоинспекторам на глаза попался ролик, на котором видно, как в Казани на улице Военный городок несколько водителей, в том числе двух троллейбусов, решили проехать на красный свет.

Сотрудники ГИБДД установили водителей и составили на них протоколы за проезд на красный свет. Как напомнили в Госавтоинспекции Казани, за подобное нарушение грозит штраф в одну тысячу рублей.

Городская Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения и быть осторожнее за рулем.