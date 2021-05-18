news_header_top_970_100
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
В Татарстане в этом сезоне пройдет порядка 600 тренировок по проекту «Зеленый фитнес»
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Ру Тат
news_header_bot_970_100
18 мая 2021  17:25
Павел Климчак

ГИБДД Казани оштрафовала пассажира такси, который ехал, сидя на окне

news_top_970_100

Сотрудники ГИБДД оштрафовали пассажира такси, который ехал, сидя на окне. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

15 мая автоинспекторы нашли в социальных сетях видео, на котором по центральным улицам столицы едет такси с пассажиром, который сидит на окне. Изучив ролик, сотрудники ГИБДД установили водителя и пассажира. Ими оказались местные жители 23 и 24 лет.

После профилактической беседы с нарушителями о ПДД их оштрафовали на общую сумму в 4 тысячи рублей. Свою вину молодые люди признали.

Госавтоинспекция регулярно проводит мониторинг социальных сетей в поисках видео, на которых водителя нарушают правила дорожного движения.

штрафы ГИБДД нарушение ПДД
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное